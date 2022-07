Narcotizzate e violentate dall’agente immobiliare | spuntano altre vittime | indagata anche la moglie

(Di venerdì 8 luglio 2022)cinque nuovedi Omar Confalonieri, l’agentedi 48 anni, in carcere dallo scorso novembre, condannato a fine maggio in primo grado a 6 anni e 4 mesi di carcere, per aver narcotizzato l’ottobre scorso a Milano una giovane coppia e abusato poi della donna, davanti alla figlia di pochi mesi. Sono oltre 200 le donne individuate e sentite dai carabinieri, che dopo la denuncia della giovane coppia, avevano sollecitato “coloro che avessero incontrato l’agente, accusando successivamente uno stato d’incoscienza” a “rivolgersi immediatamente alla compagnia di Corsico”. Cinque gli episodi al momento accertati dai militari. Il modus operandi è lo stesso utilizzato con la giovane coppia: lesarebbero statee poi abusate sessualmente. La ...

