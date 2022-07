Lo strano caso della maestra che porta i suoi studenti in “gita” a un comizio di Conte (Di venerdì 8 luglio 2022) La deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi ha presentato un’interpellanza urgente al ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi per fare luce su una vicenda accaduta a Canosa, in Puglia, dove una maestra avrebbe portato i suoi alunni di seconda elementare a un comizio elettorale di Giuseppe Conte a sostegno del candidato sindaco Roberto Morra. La donna, secondo l’accusa dell’ex ministra del governo Renzi, sarebbe stata anch’essa candidata nelle liste del primo cittadino uscente. “È sconcertante – afferma la capogruppo di Italia Viva – che si utilizzi la scuola a fini elettorali e si strumentalizzino dei piccoli alunni. Chiediamo che sia fatta chiarezza su quanto accaduto e che siano mandati degli ispettori per individuare le responsabilità. Nella storia della Repubblica non si è mai ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) La deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi ha presentato un’interpellanza urgente al ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi per fare luce su una vicenda accaduta a Canosa, in Puglia, dove unaavrebbeto ialunni di seconda elementare a unelettorale di Giuseppea sostegno del candidato sindaco Roberto Morra. La donna, secondo l’accusa dell’ex ministra del governo Renzi, sarebbe stata anch’essa candidata nelle liste del primo cittadino uscente. “È sconcertante – afferma la capogruppo di Italia Viva – che si utilizzi la scuola a fini elettorali e si strumentalizzino dei piccoli alunni. Chiediamo che sia fatta chiarezza su quanto accaduto e che siano mandati degli ispettori per individuare le responsabilità. Nella storiaRepubblica non si è mai ...

