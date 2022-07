LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Varani e Marsili ci provano nei 500m, dopo l’argento e l’oro nei 200m. De Filippi supera Mouveroux nel bowling (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL CALENDARIO COMPLETO DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 21:01 SOLLEVAMENTO PESI/POWERLIFTING – Tutto pronto per la gara di pesi leggeri maschile. Si parte con lo squat. 21:00 LACROSSE – Sta per partire la sfida tra Canada e la Confederazione Irochese 20:57 bowling – Ben fatto Pierpaolo!! De Filippo batte 2-0 il francese Mouveroux e passa al turno successivo 20:55 SOLLEVAMENTO PESI/POWERLIFTING – Tutto pronto per la gara dei pesi leggeri maschile. Ricordiamo che in questa gara sarà della partita l’azzurro Jacopo Santangelo 20:52 KARATE – Siamo in attesa di conoscere il responso dell’incontro tra Luca Maresca e Yves Martial Tadissi 20:46 bowling – Passa in vantaggio Pierpaolo De Filippi! L’azzurro è avanti 1-0 sul francese ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL CALENDARIO COMPLETO DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 21:01 SOLLEVAMENTO PESI/POWERLIFTING – Tutto pronto per la gara di pesi leggeri maschile. Si parte con lo squat. 21:00 LACROSSE – Sta per partire la sfida tra Canada e la Confederazione Irochese 20:57– Ben fatto Pierpaolo!! De Filippo batte 2-0 il francesee passa al turno successivo 20:55 SOLLEVAMENTO PESI/POWERLIFTING – Tutto pronto per la gara dei pesi leggeri maschile. Ricordiamo che in questa gara sarà della partita l’azzurro Jacopo Santangelo 20:52 KARATE – Siamo in attesa di conoscere il responso dell’incontro tra Luca Maresca e Yves Martial Tadissi 20:46– Passa in vantaggio Pierpaolo De! L’azzurro è avanti 1-0 sul francese ...

