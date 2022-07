LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Varani e Marsili alle semifinali dei 500m, dopo l’argento e l’oro nei 200m. Ora tocca a De Filippi nel bowling (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL CALENDARIO COMPLETO DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 19.24 Ricordiamolo: nel pattinaggio di velocità l’Italia si è già portata a casa due medaglie. Nei 200m l’argento di Asja Varani e l’oro di Duccio Marsili, che più tardi saranno in gara nelle semifinali dei 500m. 19.21 Momento di attesa, prima che il menù serale di questa prima giornata dei World Games offra altre emozioni. 19.19 SOLLEVAMENTO PESI – Prosegue intanto la finale femminile dei pesi leggeri. Non ci sono azzurre in concorso. 19.15 bowling – Un quarto d’ora esatto all’inizio della sfida di Pierpaolo De Filippi contro il francese Gaetan Mouveroux. 19.10 LACROSSE – ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL CALENDARIO COMPLETO DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 19.24 Ricordiamolo: nel pattinaggio di velocità l’Italia si è già portata a casa due medaglie. Neidi Asjadi Duccio, che più tardi saranno in gara nelledei. 19.21 Momento di attesa, prima che il menù serale di questa prima giornata deioffra altre emozioni. 19.19 SOLLEVAMENTO PESI – Prosegue intanto la finale femminile dei pesi leggeri. Non ci sono azzurre in concorso. 19.15– Un quarto d’ora esatto all’inizio della sfida di Pierpaolo Decontro il francese Gaetan Mouveroux. 19.10 LACROSSE – ...

