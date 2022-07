LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: vanno via in tre, rimbalzato Ciccone. Gruppo a 2? (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL GIRO DONNE 15.28 Si forma quindi un quintetto in testa: Maximilian Schachmann e Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), Simon Geschke (Cofidis), Luke Durbridge (BikeExchange) e Dylan Teuns (Bahrain-Victorious). Per loro un vantaggio di 2’30” sul Gruppo maglia gialla. 15.27 Barthe però perde le ruote, mentre Teuns e Geschke sono ormai vicinissimi al Gruppo di testa. 15.26 All’inseguimento del terzetto di testa ci sono Dylan Teuns (Bahrain-Victorious), Simon Geschke (Cofidis) e Cyril Barthe (B&B). 15.25 E alla prima accelerazione, perde immediatamente terreno Giulio Ciccone ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADELADELLADIDEL GIRO DONNE 15.28 Si forma quindi un quintetto in testa: Maximilian Schachmann e Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), Simon Geschke (Cofidis), Luke Durbridge (BikeExchange) e Dylan Teuns (Bahrain-Victorious). Per loro un vantaggio di 2’30” sulmaglia gialla. 15.27 Barthe però perde le ruote, mentre Teuns e Geschke sono ormai vicinissimi aldi testa. 15.26 All’inseguimento del terzetto di testa ci sono Dylan Teuns (Bahrain-Victorious), Simon Geschke (Cofidis) e Cyril Barthe (B&B). 15.25 E alla prima accelerazione, perde immediatamente terreno Giulio...

