LIVE F1, GP Austria 2022 in DIRETTA: via con la Q1, Red Bull favorita (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.14 Leclerc mette tutti d’accordo ed è in vetta davanti al compagno di squadra! 17.13 Verstappen al comando, ma Sainz fa subito meglio! 17.12 Gomme soft nuove per Leclerc e Sainz. 17.12 Verstappen è ultimo, ma ha fatto raffreddare le gomme per due giri. Ora l’olandese sta spingendo sul serio… 17.11 La classifica a 6 minuti dal termine della Q1: 1 Lewis HAMILTON Mercedes1:06.079 1 2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.064 1 3 Fernando ALONSO Alpine+0.120 14 Charles LECLERC Ferrari+0.121 2 5 George RUSSELL Mercedes+0.156 16 Carlos SAINZ Ferrari+0.318 2 7 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+0.326 1 8 Esteban OCON Alpine+0.516 1 9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.572 1 10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.758 1 11 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+0.896 1 12 Lando NORRIS McLaren+0.961 1 13 Lance STROLL Aston Martin+1.061 1 14 ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.14 Leclerc mette tutti d’accordo ed è in vetta davanti al compagno di squadra! 17.13 Verstappen al comando, ma Sainz fa subito meglio! 17.12 Gomme soft nuove per Leclerc e Sainz. 17.12 Verstappen è ultimo, ma ha fatto raffreddare le gomme per due giri. Ora l’olandese sta spingendo sul serio… 17.11 La classifica a 6 minuti dal termine della Q1: 1 Lewis HAMILTON Mercedes1:06.079 1 2 Sergio PEREZ RedRacing+0.064 1 3 Fernando ALONSO Alpine+0.120 14 Charles LECLERC Ferrari+0.121 2 5 George RUSSELL Mercedes+0.156 16 Carlos SAINZ Ferrari+0.318 2 7 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+0.326 1 8 Esteban OCON Alpine+0.516 1 9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.572 1 10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.758 1 11 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+0.896 1 12 Lando NORRIS McLaren+0.961 1 13 Lance STROLL Aston Martin+1.061 1 14 ...

SkySportF1 : Scattano le prime libere del GP d'Austria, LIVE su Sky Sport F1, canale 207 #SkyMotori #F1 #Formula1 #AustrianGP - SkySportF1 : ?? Problemi per Norris in Austria ? Bandiera rossa nelle #FP1 (-33’ ??) LIVE ? - SkySportF1 : ?? Problemi in pista ? Commissari costretti a intervenire (-18’??) LIVE ? - danielesparisci : Le qualifiche del Gp d'Austria, la diretta da Spielberg sul @Corriere - SkySportF1 : ?? TEMPO DI PRONOSTICI ?? Chi farà la pole position in Austria? LIVE ? -