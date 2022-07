L’effervescenza dell’universo femminile nel Realismo a tinte espressioniste di Halina Benkovics

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 8 luglio 2022) Della donna hanno narrato artisti di ogni periodo storico, ne hanno osservato la sacralità, l’evanescenza, l’essere generatrice di vita e poi ancora il fascino, il suo essere tentatrice e provocatrice e infine ne hanno approfondito l’aspetto più profondo, psicologico, fatto di insicurezze e sofferenze ma anche di forza. Nell’arte contemporanea grazie all’affermarsi di molte donne artiste, molto più che nei secoli precedenti, il punto di vista sulla figurasi è ampliato, ha rivelato aspetti non presi in considerazione prima perché provenienti da creative che conoscono molto bene un’interiorità troppo spesso misteriosa ed enigmatica agli occhi degli uomini. La protagonista di oggi svela l’aspetto allegro, spensierato, della donna, ritraendola nei momenti in cui si dedica a ciò che ama, negli attimi di bel vivere che si ritaglia nella sua quotidianità. I ...