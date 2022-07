La quarta dose divide anche la scienza (Di venerdì 8 luglio 2022) Mentre sul tavolo del Ministero della Salute è pronto un piano per l’allargamento della somministrazione della quarta dose di vaccino anti Covid-19 a tutti gli over 60 già dalla prossima settimana - e non quindi solo a ultra ottantenni e fragili com’è previsto adesso- il dibattito sull’opportunità di fare (subito) il secondo booster o meno divide l’intera comunità scientifica. Con tutta l’Europa ritornata in “rosso scuro” nelle mappe del contagio e il numero di contagi che in Italia potrebbe presto arrivare a 200.000 casi al giorno - come già successo in Francia - il dicastero guidato da Roberto Speranza fa i conti con un’adesione alla campagna per la quarta dose che, tra over 80 e fragili, ha raggiunto a stento il 20%: numeri risibili, frutto anche e soprattutto di una comunicazione ... Leggi su panorama (Di venerdì 8 luglio 2022) Mentre sul tavolo del Ministero della Salute è pronto un piano per l’allargamento della somministrazione delladi vaccino anti Covid-19 a tutti gli over 60 già dalla prossima settimana - e non quindi solo a ultra ottantenni e fragili com’è previsto adesso- il dibattito sull’opportunità di fare (subito) il secondo booster o menol’intera comunità scientifica. Con tutta l’Europa ritornata in “rosso scuro” nelle mappe del contagio e il numero di contagi che in Italia potrebbe presto arrivare a 200.000 casi al giorno - come già successo in Francia - il dicastero guidato da Roberto Speranza fa i conti con un’adesione alla campagna per lache, tra over 80 e fragili, ha raggiunto a stento il 20%: numeri risibili, fruttoe soprattutto di una comunicazione ...

