I genitori del bimbo morto a Sharm ricoverati al policlinico di Palermo Presentato un esposto

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 8 luglio 2022) Sono stati portati all’ospedaledidel piccolo Andrea Mirabile,a soli 6 anni mentre era con loro in vacanza aEl Sheik. La coppia, Antonio Mirabile e Rosalia Manosperti, è atterrata nel primo pomeriggio all’aeroporto dicon un volo medico e un’ambulanza li ha portati in ospedale. Le condizioni della mamma di Andrea, incinta di quattro mesi, sono infatti migliorate, mentre quelle del papà restano gravi.I tre si sono sentiti male venerdì scorso e sono stati curati per una intossicazione alimentare dalla guardia medica vicino al resort in cui alloggiavano. Andrea e il papà sono però peggiorati e quando sabato sono arrivati in ospedale per il piccolo non c’è stato ...