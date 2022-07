Gli strafalcioni della Maturità 2022: Mussolini comunista, la “siepe” di Leopardi era un “cespuglio”. Cade anche un docente: Bruxelles in Lussemburgo (Di venerdì 8 luglio 2022) Non c’è esame di Stato che può essere archiviato senza la tradizionale rassegna di strafalcioni, errori e “orrori” che ogni anno il portale Skuola.net colleziona grazie ai racconti delle ragazze e dei ragazzi che sono stati protagonisti dei colloqui o che hanno semplicemente assistito alle interrogazioni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 8 luglio 2022) Non c’è esame di Stato che può essere archiviato senza la tradizionale rassegna di, errori e “orrori” che ogni anno il portale Skuola.net colleziona grazie ai racconti delle ragazze e dei ragazzi che sono stati protagonisti dei colloqui o che hanno semplicemente assistito alle interrogazioni. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Gli strafalcioni della Maturità 2022: Mussolini comunista, la “siepe” di Leopardi era un “cespuglio”. Cade anche un… - jacopogiliberto : RT @ZenatiDavide: Gli “strafalcioni” alla maturità. Ma come ci sono arrivati gli ignoranti in 5° superiore?: La domanda non è tanto “possib… - Axelrex000 : RT @ImolaOggi: Piacenza in Lombardia e Abruzzo scritto con due B: gli strafalcioni del ministero dell'Istruzione - angiuoniluigi : RT @leggoit: #8luglio #rassegnastampa Senza figli Italia in trappola. 'D'Annunzio? Un estetista', gli strafalcioni della Maturità. Gladiato… - angiuoniluigi : RT @leggoit: #8luglio #rassegnastampa Senza figli Italia in trappola. 'D'Annunzio? Un estetista', gli strafalcioni da brividi della Maturit… -