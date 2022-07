Giappone, attentato all'ex premier Shinzo Abe durante un comizio: cos'è successo (Di venerdì 8 luglio 2022) L'ex premier Giapponese Shinzo Abe è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco durante un comizio elettorale in Giappone. Stando alle notizie riportate dai media locali è «in gravi condizioni». L'attentato a Shinzo Abe Stando alle notizie divulgate dall'emittente Nhk, Abe è stato visto sanguinare dal torace subito dopo che si è udito un rumore paragonabile a quello di uno sparo. Il politico è stato immediatamente soccorso e trasportato nel più vicino presidio ospedaliero. Le notizie riguardo il suo stato di salute non sono incoraggianti. I media Giapponesi riportando le dichiarazioni fatte dalle autorità locali, hanno affermato che Abe «sembrerebbe non mostrare segnali vitali». I fatti sono accaduti intorno alle 11.30 (4.30 in Italia) ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 8 luglio 2022) L'exseAbe è stato raggiunto da colpi di arma da fuocounelettorale in. Stando alle notizie riportate dai media locali è «in gravi condizioni». L'Abe Stando alle notizie divulgate dall'emittente Nhk, Abe è stato visto sanguinare dal torace subito dopo che si è udito un rumore paragonabile a quello di uno sparo. Il politico è stato immediatamente soccorso e trasportato nel più vicino presidio ospedaliero. Le notizie riguardo il suo stato di salute non sono incoraggianti. I mediasi riportando le dichiarazioni fatte dalle autorità locali, hanno affermato che Abe «sembrerebbe non mostrare segnali vitali». I fatti sono accaduti intorno alle 11.30 (4.30 in Italia) ...

