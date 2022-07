Forte temporale su Corigliano Rossano e Amantea | auto bloccate nel fiume d' acqua

(Di venerdì 8 luglio 2022) Disagi per ilche alle prime luci di oggi si è abbattuto su. Allagato il sottopasso in località Frasso nell'area urbana di. Un'è rimasta bloccata dall'...

Pubblicità

repubblica : Maltempo, forte temporale a Roma. A Bologna salta il concerto degli Iron Maiden, il vento scuote Firenze - CapitanCarla : RT @Heyitsme_ry: #Temporale così forte a Napoli che ha svegliato tutti in casa. Sembra che stia venendo la fine del mondo. Ma continuiamo a… - lallergica : RT @ilmessaggeroit: #Temporale notturno, paura a #Roma: forte vento, piogge e fulmini. Danni e disagi - infoitinterno : Temporale notturno, paura a Roma: forte vento, piogge e fulmini. Danni e disagi - sborra_boy : RT @Heyitsme_ry: #Temporale così forte a Napoli che ha svegliato tutti in casa. Sembra che stia venendo la fine del mondo. Ma continuiamo a… -

Disagi per ilche alle prime luci di oggi si è abbattuto su Corigliano Rossano . Allagato il sottopasso in località Frasso nell'area urbana di Rossano. Un'auto è rimasta bloccata dall'acqua che ha ...La zona nord della Capitale dall'una circa della notte è stata investita da un violentoaccompagnato da vento molto. Se, ad ora a Roma pare non si registrino danni, altrettanto non si ...VIOLENTO TEMPORALE NELLA NOTTE A ROMA - Nella scorsa notte ... Bernardi per la rimozione di una ringhiera pericolante di una palazzina, danneggiata dal forte vento. Non sono inoltre mancati nuovi ...Al sud: maltempo con temporali sparsi, vento forte e crollo termico. SABATO 9. Al nord: bel tempo, fresco al mattino. Al centro: bel tempo, fresco al mattino ma con temperature gradevoli, ventoso ...