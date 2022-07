F1, Sergio Perez andava penalizzato in Austria! Qualifiche falsate, figuraccia della FIA (Di venerdì 8 luglio 2022) Le Qualifiche del GP d’Austria di F1 sono state macchiate da un episodio sportivamente inaccettabile, indipendentemente da come si risolverà l’udienza della serata. Già, perché la griglia di partenza partorita dalla sessione odierna non è definitiva, bensì sub judice. La ragione è paradossale, in quanto Sergio Perez, autore del 4° tempo, potrebbe ricevere una penalizzazione a posteriori per aver violato i track limits. Qualcuno si starà chiedendo cosa c’è di così scandaloso. Andiamo a spiegarlo. Partiamo dai fatti. Nel Q2 il messicano era in difficoltà e si trovava al di fuori della top-ten. Rischiava dunque di non prendere parte al Q3 e di scattare a centro gruppo nella Sprint di domani. Cionondimeno è riuscito a issarsi tra i primi dieci, seppur con un giro estremamente sospetto. Checo è andato largo ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) Ledel GP d’Austria di F1 sono state macchiate da un episodio sportivamente inaccettabile, indipendentemente da come si risolverà l’udienzaserata. Già, perché la griglia di partenza partorita dalla sessione odierna non è definitiva, bensì sub judice. La ragione è paradossale, in quanto, autore del 4° tempo, potrebbe ricevere una penalizzazione a posteriori per aver violato i track limits. Qualcuno si starà chiedendo cosa c’è di così scandaloso. Andiamo a spiegarlo. Partiamo dai fatti. Nel Q2 il messicano era in difficoltà e si trovava al di fuoritop-ten. Rischiava dunque di non prendere parte al Q3 e di scattare a centro gruppo nella Sprint di domani. Cionondimeno è riuscito a issarsi tra i primi dieci, seppur con un giro estremamente sospetto. Checo è andato largo ...

insider_motori : #F1 : convocato Sergio #Perez alle 19:00 dai commissari a causa del superamento dei track limits nel Q2 ???… - loosebootyyonce : Sergio Checo Perez more like Sergio Fraud Perez ?? - F1ingenerale_ : Sergio Perez è stato convocato dagli stewards alle 19:00 locali per una presunta violazione dei track limits. Hel… - ciricandy_io : RT @automotorinews: ??? #F1, QUALIFICA MOZZAFIATO: #Verstappen davanti a #Leclerc e #Sainz. 4° Sergio #Perez ???? 5° #Russell, poi #Ocon, #Ma… - automotorinews : ??? #F1, QUALIFICA MOZZAFIATO: #Verstappen davanti a #Leclerc e #Sainz. 4° Sergio #Perez ???? 5° #Russell, poi #Ocon,… -