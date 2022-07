Ecco l'attentatore di Abe in azione: colpi di pistola a distanza ravvicinata (Di venerdì 8 luglio 2022) L'ex premier giapponese Shinzo Abe è stato preso alle spalle, a colpi di pistola: il suo (presunto) attentatore, Tetsuya Yamafami, è stato immortalato dalle telecamere della tv nipponica che stava riprendendo il comizio elettorale di Abe. Si vede l'uomo, un 41enne, puntare la pistola e sparare a distanza ravvicinata. Abe è in condizioni gravissime, in fin di vita dopo essere stato ricoverato in arresto cardio-respiratorio. Le immagini della televisione pubblica giapponese NHK sono impressionanti: Abe, che è indicato come in "arresto cardiopolmonare", uno stato che solitamente allude a una possibile morte ancora non ufficialmente dichiarata, si è accasciato a terra dopo aver appena iniziato un comizio nella città di Nara in vista delle elezioni politiche per il rinnovo della Camera dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) L'ex premier giapponese Shinzo Abe è stato preso alle spalle, adi: il suo (presunto), Tetsuya Yamafami, è stato immortalato dalle telecamere della tv nipponica che stava riprendendo il comizio elettorale di Abe. Si vede l'uomo, un 41enne, puntare lae sparare a. Abe è in condizioni gravissime, in fin di vita dopo essere stato ricoverato in arresto cardio-respiratorio. Le immagini della televisione pubblica giapponese NHK sono impressionanti: Abe, che è indicato come in "arresto cardiopolmonare", uno stato che solitamente allude a una possibile morte ancora non ufficialmente dichiarata, si è accasciato a terra dopo aver appena iniziato un comizio nella città di Nara in vista delle elezioni politiche per il rinnovo della Camera dei ...

Pubblicità

patriziamazzola : RT @paolorizzo79: L’attentatore di Copenhagen è bianco, danese e suprematista di destra! Ecco perché non vedo post di @matteosalvinimi e @G… - sictwit : E come ogni volta appena si scopre che l'attentatore è un terrorista fascista, ecco che la notizia sparisce dalle homepage #Copenhagen - nicolo_fantini : RT @Paolella_Mauri: Per molti, troppi, la preoccupazione principale dopo la sparatoria di #Copenhagen è stata l’etnia dell’attentatore. Ecc… - sweetenerxeleeh : RT @Paolella_Mauri: Per molti, troppi, la preoccupazione principale dopo la sparatoria di #Copenhagen è stata l’etnia dell’attentatore. Ecc… - paolorizzo79 : L’attentatore di Copenhagen è bianco, danese e suprematista di destra! Ecco perché non vedo post di… -