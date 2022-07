Covid 19 in Campania, bollettino del 7 luglio: 13.477 positivi (Di venerdì 8 luglio 2022) Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, giovedì 7 luglio, parla di 13.477 nuovi positivi su 40.238 tamponi analizzati. I positivi del giorno al Covid 19 in Campania sono 13.477 di cui positivi all’antigenico 12.790 e al molecolare 687. I test sono 40.238 di cui antigenici 34.993 e molecolari 5.245. Due i decessi nelle Leggi su 2anews (Di venerdì 8 luglio 2022)19 in: ildi ieri, giovedì 7, parla di 13.477 nuovisu 40.238 tamponi analizzati. Idel giorno al19 insono 13.477 di cuiall’antigenico 12.790 e al molecolare 687. I test sono 40.238 di cui antigenici 34.993 e molecolari 5.245. Due i decessi nelle

