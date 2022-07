Chiara Ferragni, il dettaglio ‘stupefacente’ della nuova casa: ecco il super attico in cui andranno a vivere (Di venerdì 8 luglio 2022) Fedez ha fatto una diretta stamattina in cui alcuni fan gli hanno chiesto quando si trasferiranno nella casa nuova e lui ha detto di non sapere nulla al riguardo. Così ha chiesto a Chiara Ferragni quando ci sarà il trasferimento e lei ha detto: “Meno di un anno“. Lo scorso anno, l’influencer aveva annunciato a tutti i suoi followers di aver comprato una nuova casa a Milano insieme al marito. Nonostante il rapper faccia finta di non sapere, in realtà di dettagli sul nuovo appartamento ce ne sono sempre di più. Curiosi di scoprirli tutti? Andiamo a vederli insieme. LEGGI ANCHE :– Chiara Ferragni, quanto paga di affitto al mese nella casa di Milano? La cifra da capogiro Fedez e Chiara Ferragni ... Leggi su funweek (Di venerdì 8 luglio 2022) Fedez ha fatto una diretta stamattina in cui alcuni fan gli hanno chiesto quando si trasferiranno nellae lui ha detto di non sapere nulla al riguardo. Così ha chiesto aquando ci sarà il trasferimento e lei ha detto: “Meno di un anno“. Lo scorso anno, l’influencer aveva annunciato a tutti i suoi followers di aver comprato unaa Milano insieme al marito. Nonostante il rapper faccia finta di non sapere, in realtà di dettagli sul nuovo appartamento ce ne sono sempre di più. Curiosi di scoprirli tutti? Andiamo a vederli insieme. LEGGI ANCHE :–, quanto paga di affitto al mese nelladi Milano? La cifra da capogiro Fedez e...

