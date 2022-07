Canoa slalom, Mondiali juniores/U23 Ivrea 2022: Marta Bertoncelli decima nel kajak U23, altri azzurri fuori in semifinale (Di venerdì 8 luglio 2022) Giornata magra per i colori italiani nei Mondiali di Canoa slalom juniores e under 23 ad Ivrea. Nessuna medaglia e solo una finale conquistata nelle quattro previste quest’oggi. Marta Bertoncelli è decima ed ultima nella prova di Kayak Under 23 vinta dalla slovacca Eliska Mintalova. Degli errori nel secondo intertempo l’avevano spinta già lontano dalle posizioni migliori, poi il salto della porta 16 la spinge direttamente al decimo posto con il tempo di 162.57. A completare il podio la francese Emma Vuitton e l’andorrana Monica Doria Vilarrubla. Si era invece fermata in semifinale Francesca Malaguti, dodicesima in 100.90 per un tocco di palina ancora in porta 16. Anche gli altri italiani si erano fermati al penultimo ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) Giornata magra per i colori italiani neidie under 23 ad. Nessuna medaglia e solo una finale conquistata nelle quattro previste quest’oggi.ed ultima nella prova di Kayak Under 23 vinta dalla slovacca Eliska Mintalova. Degli errori nel secondo intertempo l’avevano spinta già lontano dalle posizioni migliori, poi il salto della porta 16 la spinge direttamente al decimo posto con il tempo di 162.57. A completare il podio la francese Emma Vuitton e l’andorrana Monica Doria Vilarrubla. Si era invece fermata inFrancesca Malaguti, dodicesima in 100.90 per un tocco di palina ancora in porta 16. Anche gliitaliani si erano fermati al penultimo ...

