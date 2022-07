Caldo africano, finalmente la tregua: fresco in tutta Italia ma non durerà a lungo | Le previsioni (Di venerdì 8 luglio 2022) Come annunciato nei giorni scorsi, Caronte è finalmente terminato per lasciar spazio ad una massa d’aria molto più fresca che ha fatto scendere molto le temperature in tutta Italia. L’ennesima ondata di Caldo di questa estate è stata anche una delle più potenti di sempre, con le colonnine di mercurio che hanno raggiunto livelli superiori anche di 8/10 gradi alle medie del periodo. Gli Italiani attendevano con trepidazione l’arrivo di questa tregua, anche se ovviamente bisogna già fare i conti con eventi atmosferici anche molto intensi, come temporali, grandinate, tornado e via dicendo. Quella che ormai stiamo vivendo è una vera e propria altalena meteorologica, con scambi meridiani molto forti da Nord a Sud e poi da Sud a Nord. Se da una parte l’aria calda sale dal ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 8 luglio 2022) Come annunciato nei giorni scorsi, Caronte èterminato per lasciar spazio ad una massa d’aria molto più fresca che ha fatto scendere molto le temperature in. L’ennesima ondata didi questa estate è stata anche una delle più potenti di sempre, con le colonnine di mercurio che hanno raggiunto livelli superiori anche di 8/10 gradi alle medie del periodo. Glini attendevano con trepidazione l’arrivo di questa, anche se ovviamente bisogna già fare i conti con eventi atmosferici anche molto intensi, come temporali, grandinate, tornado e via dicendo. Quella che ormai stiamo vivendo è una vera e propria altalena meteorologica, con scambi meridiani molto forti da Nord a Sud e poi da Sud a Nord. Se da una parte l’aria calda sale dal ...

