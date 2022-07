Calciomercato Napoli: Mertens pronto a tagliarsi lo stipendio per restare (Di venerdì 8 luglio 2022) sotto il Vesuvio Stando a quanto appreso da Sky Sport Dries Mertens non si sarebbe ancora rassegnato all’idea di lasciare il Napoli. Il folletto belga sarebbe in tal senso disposto a un importante sacrificio economico e tagliarsi circa 500mila euro all’anno. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 luglio 2022) sotto il Vesuvio Stando a quanto appreso da Sky Sport Driesnon si sarebbe ancora rassegnato all’idea di lasciare il. Il folletto belga sarebbe in tal senso disposto a un importante sacrificio economico ecirca 500mila euro all’anno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

