Calciomercato Monza: contatto diretto tra Galliani e Luis Suarez

Il Monza sogna in grande. Dopo aver intrattenuto contatti per Dybala ed Icardi, il lavoro di Adriano Galliani non si ferma, anzi si fa sempre più grande e direttamente proporzionale alla propensione al sogno. Sicuramente i brianzoli il prossimo anno non passeranno inosservati nella loro prima stagione in massima serie, già solo per gli acquisti già conclusi.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà a Sportitalia, il Condor avrebbe intrapreso relazioni con l'entourage di Luis Suarez, attaccante ex Atletico Madrid e Liverpool tra le altre, al momento disponibile a parametro zero. L'uruguayano infatti avrebbe precedentemente rifiutato un'offerta per tornare in Sudamerica, precisamente al River Plate.

