"Basta, non è possibile". Stefania Orlando e la decisione senza precedenti: l'annuncio (Di venerdì 8 luglio 2022) Stefania Orlando, la decisione drastica. Protagonista della penultima edizione del Grande Fratello Vip la showgirl poco tempo fa aveva fatto parlare di sé a causa del suo stato di salute: "Salve sono raffreddata, ho fatto il tampone e risulta negativo, ma ho paura possa essere un falso negativo. La farmacista mi ha rassicurato e mi ha dato nurofen. Premetto che sono vaccinata, ma c'è possibilità che sia un falso negativo?". Dopo aver fatto preoccupare i fan, comunque, Stefania Orlando aggiunse: "Tutto bene ho fatto il tampone e sono negativa al Covid, è certamente una classica influenza, per fortuna. E a proposito di fortuna ho trovato una coccinella sul mio letto, sarà un caso?". In passato legata all'attore Andrea Roncato e oggi felicemente sposata con Simone Gianlorenzi, Stefania ...

