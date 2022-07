Ballando con le Stelle | la scelta di Vito Coppola | con chi “tradisce” Milly

(Di venerdì 8 luglio 2022) Dopo Raimondo Todaro,Carlucci potrebbe perdere un altro ballerino della sua scuderia, deciso ad andare altrove. Parliamo di, recente vincitore della scorsa edizione dicon le, dove aveva conquistato il pubblico alla sua prima partecipazione grazie all’intesa con Arisa.è diventato subito un volto di punta del programma e protagonista indiscusso della scorsa stagione, grazie anche alla successiva partecipazione a Il Cantante Mascherato, condotto sempre daCarlucci su Rai Uno. Ora, però, per lui si aprono altre strade, che sembrerebbe intenzionato a percorrere.fuori da: cosa succede Indiscrezioni tra i corridoi Rai parlano di un’altra offerta ...

