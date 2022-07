Attentato all'ex premier Shinzo Abe ad un comizio: è morto. Video (Di venerdì 8 luglio 2022) L'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe lotta per la vita in ospedale dopo aver subito un Attentato durante un comizio. L’uomo che ha sparato all’ex premier giapponese aveva una pistola “mascherata”, infilata dentro quello che sembra una sorta di obiettivo fotografico. Lo si evince da un’immagine ripresa dai media giapponesi. L’uomo, maglietta, pantaloni militari con le tasche, e mascherina sul volto, è stato arrestato e portato via da quattro agenti, mentre a pochi metri di distanza uomini dello staff dell’ex premier tentavano di rianimare Abe. il politico è stato portato in ambulanza in ospedale dopo l'incidente e i servizi sanitari stanno cercando di ripristinare i suoi parametri vitali, secondo quanto riferito dalla polizia e dai servizi sanitari della città occidentale di Nara, dove è avvenuto ... Leggi su affaritaliani (Di venerdì 8 luglio 2022) L'ex primo ministro giapponeseAbe lotta per la vita in ospedale dopo aver subito undurante un. L’uomo che ha sparato all’exgiapponese aveva una pistola “mascherata”, infilata dentro quello che sembra una sorta di obiettivo fotografico. Lo si evince da un’immagine ripresa dai media giapponesi. L’uomo, maglietta, pantaloni militari con le tasche, e mascherina sul volto, è stato arrestato e portato via da quattro agenti, mentre a pochi metri di distanza uomini dello staff dell’extentavano di rianimare Abe. il politico è stato portato in ambulanza in ospedale dopo l'incidente e i servizi sanitari stanno cercando di ripristinare i suoi parametri vitali, secondo quanto riferito dalla polizia e dai servizi sanitari della città occidentale di Nara, dove è avvenuto ...

Pubblicità

RaiNews : Attentato all'ex premier giapponese: colpito alla schiena con 2 colpi sparati a distanza ravvicinata. Shinzo Abe er… - meb : Scossi per la notizia dell’attentato all’ex premier #ShinzoAbe, scioccati per la sua morte. Vicini al popolo giappo… - RaiNews : Gli spari poi Abe si è accasciato al suolo riportando un arresto cardiopolmonare. In un video la sequenza dei socco… - rogandi74 : RT @ottolinatv: è ufficiale, #ShinzoAbe non è riuscito a sopravvivere all'attentato di poche ore fa. finisce così una delle dinastie più po… - dUbmilitant : RT @ottolinatv: è ufficiale, #ShinzoAbe non è riuscito a sopravvivere all'attentato di poche ore fa. finisce così una delle dinastie più po… -