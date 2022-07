Arsenal, Gabriel Jesus segna a 90 secondi dal debutto – VIDEO (Di venerdì 8 luglio 2022) Gabriel Jesus si mette subito in mostra per i tifosi dell’Arsenal. Nella sua partita di debutto, una amichevole contro il Norimberga, gli ci vogliono appena 90 secondi per realizzare il suo primo gol con la maglia dei Gunners. ?? Gabriel Jesus! ?? Barely 9??0?? seconds into his Arsenal debut, GJ9 is on the scoresheet! ??? 2-1 ? (47) pic.twitter.com/5VwYk7n20J— Arsenal (@Arsenal) July 8, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 luglio 2022)si mette subito in mostra per i tifosi dell’. Nella sua partita di, una amichevole contro il Norimberga, gli ci vogliono appena 90per realizzare il suo primo gol con la maglia dei Gunners. ??! ?? Barely 9??0?? seconds into hisdebut, GJ9 is on the scoresheet! ??? 2-1 ? (47) pic.twitter.com/5VwYk7n20J—(@) July 8, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

forumJuventus : (GDS) 'Juventus: per la difesa torna in pole Gabriel dell'Arsenal. Da Londra fanno sapere che ci vorranno 40 milion… - DiMarzio : #Calciomercato | #Arsenal, ufficiale l’acquisto di Gabriel #Jesus - TeoIbra : Ci ha messo più Gabriel Jesus (90 secondi) a segnare il suo primo goal con l’Arsenal, che io a venire quando scopo. - rosario1966 : @Torrenapoli1 KK è il migliore nei tackles ma questo non significa che dobbiamo prendere un nuovo KK. Io prenderei… - JosephDifranc20 : @LPedelini La Juventus è su Gabriel Magalhães tra l'altro futuribile, nazionale brasiliano di 24 anni e possibile p… -