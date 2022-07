Arriva il Bastimento Napoli!

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 8 luglio 2022) Terzo appuntamento stasera, alle ore 21 nel quadriportico del duomo, per la II edizione di Salerno Classica, con la seconda stagione, l’Estate. Un viaggio nella canzone napoletana dalla Villanella a Napul’è Di Olga Chieffi Terzo appuntamento per la II edizione di Salerno Classica, che oggi, nel quadriportico del Duomo, alle ore 21, inaugura la sua Estate, dopo aver archiviato in grande stile la Primavera, un cartellone eterogeneo ideato dalla Associazione Gestione Musica, che ha concorso e ottenuto il finanziamento dal Fondo unico per lo Spettacolo. Questa terza serata, che saluterà protagonisti l’Ensemble Lirico Italiano diretto da Francesco D’Arcangelo con il soprano Annalisa D’Agosto, la chitarra e la voce popolare di Fernando Galano, l’attore Sergio Mari e la ballerina Alessandra Ranucci, ha come titoloNapoli, uno spettacolo di musica e parole ...