Alta tensione, Draghi incassa la fiducia sul dl Aiuti ma con il M5s il clima resta torrido (Di venerdì 8 luglio 2022) Mario Draghi incassa la fiducia alla Camera sul decreto Aiuti, ma sa che per far rientrare l'allarme per il suo governo c'è ancora molto da lavorare. Il premier ieri ha riunito il Consiglio dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 8 luglio 2022) Mariolaalla Camera sul decreto, ma sa che per far rientrare l'allarme per il suo governo c'è ancora molto da lavorare. Il premier ieri ha riunito il Consiglio dei ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Alta tensione Draghi-Conte, il leader M5s è salito al Colle per rappresentare, a Mattarella, in un incontro durato… - StampaAosta : Alta tensione tra Arev e Cooperativa: “Dovete pagare di più la Fontina” - tg2000it : RT @TV2000it: ???? #Israele, alta tensione con il #Libano. Abbattuti 4 #droni lanciati dagli #Hezbollah #7luglio #Israel #Difesa #sicurezza… - askanews_ita : #Draghi incassa la fiducia sul decreto aiuti, ma con i #CinqueStelle la tensione resta alta… - MarcoMeacci8 : 2/ il Covid, ma che finiscono nel bollettino giornaliero utilizzato dal sistema attraverso i media per mantenere al… -