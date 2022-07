Agcom, gli impegni Dazn su qualità ed efficienza dei servizi di assistenza agli abbonati (Di venerdì 8 luglio 2022) L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella seduta di Consiglio del 5 luglio, ha approvato (delibera 250/22/CONS), in esito al market test, gli impegni proposti da Dazn nell’ambito del procedimento sanzionatorio avviato il 3 febbraio scorso, ai sensi dell’articolo 1, comma 31, della legge n. 249/1997, per l’inottemperanza alle previsioni della delibera n. 334/21/CONS.Si ricorda che, al fine di tutelare il diritto degli utenti alla qualità e all’efficienza dei servizi fruiti, nonché alla disponibilità di un efficace servizio di assistenza clienti, alla fine dello scorso anno, con la citata delibera 334/21/CONS, Agcom,... Leggi su digital-news (Di venerdì 8 luglio 2022) L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella seduta di Consiglio del 5 luglio, ha approvato (delibera 250/22/CONS), in esito al market test, gliproposti danell’ambito del procedimento sanzionatorio avviato il 3 febbraio scorso, ai sensi dell’articolo 1, comma 31, della legge n. 249/1997, per l’inottemperanza alle previsioni della delibera n. 334/21/CONS.Si ricorda che, al fine di tutelare il diritto degli utenti allae all’deifruiti, nonché alla disponibilità di un efficaceo diclienti, alla fine dello scorso anno, con la citata delibera 334/21/CONS,,...

