Accuse di corruzione a Platini e Blatter | appena arrivata la sentenza!

(Di venerdì 8 luglio 2022) Qualche anno fa, esattamente nel 2015, uno scandalo colpì la Fifa e Uefa e riguardavadi truffa eda parte dei presidenti dei due organismi più importanti del calcio mondiale,( ex presidente Fifa) e( ex presidente Uefa). Famose sono le banconote lanciate da un contestatore durante una conferenza stampa diche lasciavano presagire il tutto.Oggi, però, a distanza di sette anni dall’accusa di truffa eai danni della Fifa, per i quali erano stati chiesti un anno e otto mesi di reclusione ( sia perche per), il tribunale di Bellinzona ha assolto i due ex massimi dirigenti del calcio mondiale da queste, ...

L'ex presidente della Fifa Joseph Blatter e l'ex presidente della Uefa Michel Platini sono stati assolti venerdì dalla Corte penale federale svizzera in un processo per frode della Fifa. I due ex alti ...Il Tribunale di Bellinzona, Svizzera, ha assolto dall'accusa di truffa l'ex presidente della Fifa J oseph Blatter e l'ex numero uno della Uefa Michel Platini. Ai due ex dirigenti sarà anche ...