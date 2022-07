Vito Coppola lascia Milly e Ballando con le Stelle per un altro programma (Di giovedì 7 luglio 2022) Orfana di Raimondo Todaro (che è approdato ad Amici) Milly Carlucci ha deciso di sostituirlo con un ballerino di prima categoria… in tutti i sensi. A Ballando con le Stelle 2021 è arrivato Vito Coppola, che ha fatto innamorare il pubblico e anche Arisa, con la quale ha avuto una storia d’amore. Purtroppo però Coppola nello show di Rai Uno è durato quanto un gatto in tangenziale, perché già nella prossima edizione non lo vedremo più. Stando a quello che riporta Bubino Blog, Vito ha ricevuto un’offerta dalla BBC per il programma Strictly Come Dancing ed ha quindi deciso di lasciare Ballando e L’Italia (per il momento). “Vito Coppola non solo ha entusiasmato il pubblico di Rai1 ma è ... Leggi su biccy (Di giovedì 7 luglio 2022) Orfana di Raimondo Todaro (che è approdato ad Amici)Carlucci ha deciso di sostituirlo con un ballerino di prima categoria… in tutti i sensi. Acon le2021 è arrivato, che ha fatto innamorare il pubblico e anche Arisa, con la quale ha avuto una storia d’amore. Purtroppo perònello show di Rai Uno è durato quanto un gatto in tangenziale, perché già nella prossima edizione non lo vedremo più. Stando a quello che riporta Bubino Blog,ha ricevuto un’offerta dalla BBC per ilStrictly Come Dancing ed ha quindi deciso diree L’Italia (per il momento). “non solo ha entusiasmato il pubblico di Rai1 ma è ...

