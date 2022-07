Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2022 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 7 LUGLIOORE 20.20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE E’ AVVENUTO UN INCIDENTE IN COMPLANARE, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE, CON CODE TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA. PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO E’ IN DIMINUZIONE PERMANGONO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA VIA LAURENTINA, E PIU’ AVANTI TRA APPIA E TUSCOLANA ANCORA TRAFFICATA LA VIA PONTINA, DOVE SI STA IN FILA IN DIREZIONE LATINA TRA SPINACETO E POMEZIA LUNGHE CODE IN DIREZIONE OSTIA SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE RICORDIAMO CHE A CAUSA DEGLI INCENDI AVVENUTI IN QUESTI GIORNI, RESTANO CHIUSE LE SEGUENTI STRADE VIA PRATICA DI ...