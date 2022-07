Una strategia comune di difesa contro i cyber attacchi. La proposta di Pasquale Stanzione (Di giovedì 7 luglio 2022) «L’Enisa (l’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza ndr) ha calcolato che oltre un terzo dei trecento attacchi cyber verificatisi tra Russia, Ucraina e Bielorussia, dall’inizio delle ostilità, ha avuto implicazioni nell’Unione europea: anche sotto questo profilo la guerra, dunque, ci riguarda e impone una strategia comune di difesa. La protezione della frontiera digitale – la cui componente centrale è proprio la protezione dei dati personali – assume, quindi, una funzione prioritaria nella tutela dei singoli e degli Stati». Sono le parole di Pasquale Stanzione, presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel suo discorso ‘Umanesimo digitale e protezione dei dati’ in occasione della presentazione della relazione 2021 sull’attività ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 7 luglio 2022) «L’Enisa (l’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza ndr) ha calcolato che oltre un terzo dei trecentoverificatisi tra Russia, Ucraina e Bielorussia, dall’inizio delle ostilità, ha avuto implicazioni nell’Unione europea: anche sotto questo profilo la guerra, dunque, ci riguarda e impone unadi. La protezione della frontiera digitale – la cui componente centrale è proprio la protezione dei dati personali – assume, quindi, una funzione prioritaria nella tutela dei singoli e degli Stati». Sono le parole di, presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel suo discorso ‘Umanesimo digitale e protezione dei dati’ in occasione della presentazione della relazione 2021 sull’attività ...

