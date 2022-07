Torna “Salerno danza d’aMare” (Di giovedì 7 luglio 2022) di Monica De Santis Dal 21 al 24 luglio a Salerno si alzerà il sipario sulla XIV edizione di “Salerno danza d’aMare”, rassegna che unisce danza, mare e divertimento e che accoglie tanti giovani danzatori provenienti da tutta Italia e dall’estero.?Ad ospitare la kermesse tersicorea, diretta da Carmine Landi, saranno gli spazi del Centro Sociale di Salerno. Ancora una volta la manifestazione si pone come obiettivo principale quello di dare una grande opportunità per perfezionare le competenze pratiche e per sperimentare le potenzialità creative dell’arte tersicorea, con maestri di chiara fama. Una vetrina importante, in tanti hanno trovato in questo evento la chiave per aprire le porte al loro futuro artistico. L’evento è stato pensato e creato da un’organizzazione super ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 7 luglio 2022) di Monica De Santis Dal 21 al 24 luglio asi alzerà il sipario sulla XIV edizione di “”, rassegna che unisce, mare e divertimento e che accoglie tanti giovanitori provenienti da tutta Italia e dall’estero.?Ad ospitare la kermesse tersicorea, diretta da Carmine Landi, saranno gli spazi del Centro Sociale di. Ancora una volta la manifestazione si pone come obiettivo principale quello di dare una grande opportunità per perfezionare le competenze pratiche e per sperimentare le potenzialità creative dell’arte tersicorea, con maestri di chiara fama. Una vetrina importante, in tanti hanno trovato in questo evento la chiave per aprire le porte al loro futuro artistico. L’evento è stato pensato e creato da un’organizzazione super ...

