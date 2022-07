Svizzera - Si valuta una tassa sulle auto elettriche (Di giovedì 7 luglio 2022) Mentre l'Europa spinge per l'elettrificazione del parco circolante, altri Paesi stanno pensando di tassare le auto elettriche: parliamo della Svizzera, che sta valutando un programma a lungo termine per non mettere in crisi le proprie finanze a fronte dell'avanzamento delle vetture che viaggiano a corrente. Oggi, infatti, la manutenzione della rete stradale è finanziata dalla tassa sui carburanti e la Confederazione è già dovuta intervenire per coprire il budget. Servirà il voto popolare. Tuttavia, secondo le informazioni raccolte da RSI News, serviranno ancora molti anni prima di poter rendere operativa la tassazione sulle auto elettriche: prima, infatti, la Svizzera dovrà modificare la Costituzione, ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 7 luglio 2022) Mentre l'Europa spinge per l'elettrificazione del parco circolante, altri Paesi stanno pensando dire le: parliamo della, che stando un programma a lungo termine per non mettere in crisi le proprie finanze a fronte dell'avanzamento delle vetture che viaggiano a corrente. Oggi, infatti, la manutenzione della rete stradale è finanziata dallasui carburanti e la Confederazione è già dovuta intervenire per coprire il budget. Servirà il voto popolare. Tuttavia, secondo le informazioni raccolte da RSI News, serviranno ancora molti anni prima di poter rendere operativa lazione: prima, infatti, ladovrà modificare la Costituzione, ...

