Summer Hits | Bounce o La tempesta perfetta? La tv del 7 luglio

Pubblicità

RaiRadio2 : “Toglierei dal vocabolario le parole razzismo, intolleranza, disuguaglianza” @mengonimarco con @emastokholma nel b… - AmorosoOF : Venerdì ero in Piazza del Popolo per il Tim Summer Hits. Dopo le prove, come faccio sempre, sono scesa a salutare… - RaiRadio2 : “La felicità la prendo da me: siate felici, indipendentemente dagli altri” @AmorosoOF con @emastokholma nel backst… - singlesisolamai : RT @alexwnews: domani sera su Rai 2 ci sarà l’esibizione di Alex al tim summer hits ?? #alexwyse - soundsblogit : Tim Summer Hits, seconda puntata 7 luglio 2022: anticipazioni scaletta, cantanti ospiti, diretta dalle 21.20 -

Radio Italia

Redazione Sorrisi Spettacolo 21:20 domani sera stasera in onda 07 Lug È già tempo del secondo appuntamento di " Tim": lo show musicale dell'estate condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino torna in prima serata su Rai2 giovedì 7 luglio , sempre in simulcast anche su Rai Radio2 e Radio Italia. Dopo ...[CS] È per giovedì 7 luglio l'appuntamento con la seconda puntata del TIM, lo show musicale dell'estate di Rai2 condotto in prima serata da Andrea Delogu e Stefano De Martino, in simulcast anche su Rai Radio2 e Radio Italia. Una nuova ed entusiasmante serata ... SUMMER HITS 2022 A nine-run seventh inning helped the South All-Stars notch a 16-3 win over the North All-Stars in the Parks and Rec Pony Baseball Mid-Summer Classic Wednesday, July 6, at Mills Field in Brainerd. The ...Pride season is in full swing in Vancouver and you can pack your summer with exciting events all over the city. Festivals, comedy, and more.