Roma, follia in strada: ruba un cellulare, poi si nasconde in farmacia e spacca il naso alla dottoressa (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma. Momenti di pura follia da parte di una donna di 31 anni che, qualche mese fa, aveva provocato grande scompiglio in città, prima tentando un furto, poi entrando in una farmacia e rompendo il naso alla dottoressa che l’aveva scoperta durante il suo tentativo di fuga. Ora è stata raggiunta da un’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma. La donna è gravemente indiziata dei reati di rapina, lesioni ed estorsione. Leggi anche: Violenta aggressione in carcere: detenuto psichiatrico picchia 2 agenti con le proprie mani La follia a Primavalle I fatti risalgono alla primavera scorsa. Ci troviamo a Primavalle: la giovane donna era ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 7 luglio 2022). Momenti di purada parte di una donna di 31 anni che, qualche mese fa, aveva provocato grande scompiglio in città, prima tentando un furto, poi entrando in unae rompendo ilche l’aveva scoperta durante il suo tentativo di fuga. Ora è stata raggiunta da un’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di. La donna è gravemente indiziata dei reati di rapina, lesioni ed estorsione. Leggi anche: Violenta aggressione in carcere: detenuto psichiatrico picchia 2 agenti con le proprie mani Laa Primavalle I fatti risalgonoprimavera scorsa. Ci troviamo a Primavalle: la giovane donna era ...

