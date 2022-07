Ribery | “I bambini mi amano perché sono semplice | Nicola è un grande allenatore”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – La sua seconda stagione a Salerno sta per iniziare con l’entusiasmo di sempre. Franckspegnerà 40 candeline nel corso del prossimo campionato (il 7 aprile 2023) ma non ha perso la voglia che lo ha accompagnato sin da ragazzino, quando inseguiva il sogno di diventare calciatore: “una personae ho bisogno del contatto umano, per questo Salerno mi piace tantissimo. I, ma anche i tifosi adulti, sanno che io per loro cisempre per una fotografia, un autografo o un sorriso. Il campione non può essere campione solo in campo”. Gestire il corpo a 39 anni è una delle sfide più difficili, come racconta il francese ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “La testa ascolta il corpo e si regola. Io voglio andare al massimo ma per riuscirci a ...