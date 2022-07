Rai | il figlio di un famoso cantante a Tale e quale Show | Ecco chi è

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 7 luglio 2022) Novità per il format di Raiuno. Ildi unpersonaggio potrebbe essere in gara nella prossima edizione delnt. Scopriamone di più insieme.è un celebrent di Raiuno, andato in onda per la prima volta nel 2012. Il programma è da sempre condotto da Carlo Conti, che risulta anche tra gli autori. Il varietà trae spunto dall’analogo format spagnolo: Tu cara me suena. Anche si stiamo entrando or ora nel pieno dell’estate, gli addetti ai lavori sono già alacremente all’opera per allestire i programmi in vista delle nuove stagioni televisive. In particolare Carlo Conti, ilè impegnato a selezionare i personaggi che faranno parte del cast di ...