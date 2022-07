PlayStation 5 è introvabile? Non temere | c’è un modo per averla

Leggi su chenews

(Di giovedì 7 luglio 2022) A oltre un anno dal lancio della5, l’ultima console di Sony si sta ancora rivelando molto difficile da trovare. Ma non è: ecco cosa devi fare per. L’ultima console di Sony ha più di un anno, ma entrambi i modelli della quinta versione sono stati registrati più volte sold out. I problemi della catena di approvvigionamento hanno anche contribuito a una carenza di console che ha lasciato molti amanti della console a secco. Se hai provato ad acquistare un pezzo ed hai fallito nel tuo intento, non preoccuparti, non sei solo. Ma non perderti d’animo, c’è unper. fonte foto: AdbeStockPer gli amanti del gaming, la5 è diventata uno degli oggetti tecnologici da sogno, uno di quelli più desiderati di tutti. Non stupisce ...