Morto annegato Kazuki Takahashi, l'inventore di Yu-Gi-Oh: il suo cadavere ritrovato nel lago di Nago (Di giovedì 7 luglio 2022) Finisce un'era, almeno per gli amanti di Yu-Gi-Oh!, il celebre gioco di carte spopolato negli anni Novanta e all'inizio del Duemila. Il fumettista e creatore di manga e anime Kazuki Takahashi, 60 anni, inventore di un mondo fantastico, ponte tra generazioni, è stato ritrovato Morto dalla guardia costiera nelle acque al largo di Nago (dove si era recato per fare snorkeling), una città dell'arcipelago di Okinawa. Yu-Gi-Oh!, letteralmente "re dei giochi" è stato pubblicato in Giappone dalla Konami e in occidente dalla Upper Deck Entertainment ed è stato molto amato dal pubblico giovane. Il suo successo ha sgretolato qualsiasi barriera intercontinentale, sbarcando in più di quaranta nazioni e nel mondo del collezionismo, fino al piccolo schermo con una pellicola animata.

