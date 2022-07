Marmolada | ricerche anche via terra | ritrovati altri resti degli escursionisti L’Ue | “Ultimo esempio dei rischi legati a cambiamenti clima”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 luglio 2022) Sono ripresi all’alba del 7 luglio e durati circa tre ore i lavori dei soccorritori per cercare i dispersi sulladopo che domenica 3 luglio una valanga di ghiaccio si è staccata dalla cima e ha travolto gliin cordata. Fino ad ora leerano proseguite con l’utilizzo di droni, giovedì invece 14 operatori e due unità cinofile hanno perlustrato da vicino l’ammasso di detriti. Per il momento, sono nove le vittime accertate nella tragedia e quattro quelle riconosciute dai familiari, a cui si devono aggiungere duedella Repubblica Ceca. Cinque corpi invece non sono ancora stati identificati, mentre continuano leper i tre dispersi. Al momento sono sette i feriti ricoverati all’ospedale di Trento e in altre strutture. Nel corso delle ...