Marmolada, altri due morti nel drammatico bilancio. La procura: "Impossibile prevedere l'evento" (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug – Ad appena quattro giorni dalla tragedia della Marmolada, il numero dei morti, dei feriti e dei dispersi è ancora in aggiornamento, come riporta anche Tgcom24. E non si Tragedia sulla Marmolada, non smette di aggiornarsi il numero di morti Il numero di morti iniziamente constatato dopo la tragedia sulla Marmolada era di sette, ma che non fosse la cifra definitiva era ben chiaro dall'inizio, considerati i dispersi riscontrati: ben quindici. Adesso sappiamo per certo che le persone soffocate e assiderate dalla valanga sono state aggiornate da sette a nove. Al momento i feriti ritrovati sono sette: di questi, tre sono ricoverati in ospedali veneti, gli altri quattro in quello di Trento. A dichiararlo è Maurizio Fugatti, presidente della Provincia di Trento.

