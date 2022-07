L’ex agente di polizia Derek Chauvin è stato condannato a 21 anni di carcere per aver violato i diritti civili di George Floyd (Di giovedì 7 luglio 2022) L’ex agente di polizia statunitense Derek Chauvin è stato condannato da un giudice federale a 21 anni di carcere per aver violato i diritti civili di George Floyd, l’uomo afroamericano ucciso il 25 maggio del 2020 durante un arresto a Leggi su ilpost (Di giovedì 7 luglio 2022)distatunitenseda un giudice federale a 21diperdi, l’uomo afroamericano ucciso il 25 maggio del 2020 durante un arresto a

