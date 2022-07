Johnson ko | Draghi trema | Macron vacilla e Putin gode | la guerra logora i leader “democratici”

(Di giovedì 7 luglio 2022) Nelle ore in cui Borisannuncia le sue dimissioni e termina la sua esperienza dacarismatico e politico della Gran Bretagna, Marioaffanna, in Italia, sotto il peso del penultimatum di Giuseppe Conte,ndo paurosamente con la sua maggioranza. Il primo,occidentale esponente della linea “dura” contro Mosca, il secondo, garante della Nato e del fronte europeo sul fronte delle sanzioni integraliste contro la Russia. Due, un destino parallelo tra loro e speculare a quello degli altrioccidentali. Sulle vicissitudini di entrambi, purtroppo, qualcuno, a Mosca, se la, è Vladimir, la cuiship è ben salda a differenza di quelle europee, con lo stesso Emanuelle ...

SPY FINANZA/e l'incidente con Mosca da giocare sul tavolo della Bce "Nessuno è lontanamente indispensabile in politica" , ha spiegato Boris, ponendo l'accento sull'amarezza per le ...'In questo momento, anche con le difficolta' che sta vivendo Boris, il premierinsieme a Macron puo' costituire un asse importante di tenuta per l'Europa quindi bisogna andare avanti'. ...Il premier Boris Johnson ha ceduto ed è pronto ad annunciare le sue dimissioni oggi, secondo anticipazioni concordanti dei media britannici. La Bbc precisa che un nuovo primo ministro dovrebbe entrare ...La cosiddetta "inthellighenzia" europea lo ha sempre dipinto come un pasticcione e casinista. Ma una grossa fetta di paese è con il premier. Lo rimpiangeranno Cade l' ultimo dei populisti. Con le impr ...