Incubo a Sharm, i sintomi del bimbo morto e del papà in fin di vita: "Vomitavano continuamente" (Di giovedì 7 luglio 2022) Si è trasformata in in Incubo la vacanza di una famiglia palermitana a Sharm El-Sheikh. Un bambino di 6 anni, Andrea Mirabile, è morto per un'intossicazione alimentare dopo 36 ore di sofferenze. Il papà, Antonio, è in fin di vita. La mamma, Rosalia Manosperti, sta meglio ma non può rientrare in Italia. Sotto accusa il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

