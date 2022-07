Il continuo avvelenamento di pozzi in nome del presunto tifo per il Napoli (Di giovedì 7 luglio 2022) Dammi tre parooooleeee sole cuore amoooooreeeee… L’estate, si sa, è il tempo del disimpegno, del relax, del “laissez faire”. Le musiche sono leggere come la stagione. Ma chi non ama la leggerezza, chi non ama il relax continua a fare la guerra tutti i giorni. Tanti Don Chisciotte che “in nome del tifo”, creano argomentazioni surrettizie, continuano ad avvelenare i pozzi, disinformando, senza soprattutto mai, MAI, parlare di calcio, di terreno di gioco. Un bombardamento quotidiano di argomentazioni da “Novella 2000”. Le truppe cammellate, della contestazione societaria, in servizio permanente effettivo, in questo periodo dell’anno, da ben oltre tre lustri, hanno ristorato le nostre orecchie con tanti motivetti ormai dimenticati, ma che è meglio ricordare ogni tanto: la guerra per il tabellone. Sembrava che quell’accorgimento potesse ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 7 luglio 2022) Dammi tre parooooleeee sole cuore amoooooreeeee… L’estate, si sa, è il tempo del disimpegno, del relax, del “laissez faire”. Le musiche sono leggere come la stagione. Ma chi non ama la leggerezza, chi non ama il relax continua a fare la guerra tutti i giorni. Tanti Don Chisciotte che “indel”, creano argomentazioni surrettizie, continuano ad avvelenare i, disinformando, senza soprattutto mai, MAI, parlare di calcio, di terreno di gioco. Un bombardamento quotidiano di argomentazioni da “Novella 2000”. Le truppe cammellate, della contestazione societaria, in servizio permanente effettivo, in questo periodo dell’anno, da ben oltre tre lustri, hanno ristorato le nostre orecchie con tanti motivetti ormai dimenticati, ma che è meglio ricordare ogni tanto: la guerra per il tabellone. Sembrava che quell’accorgimento potesse ...

