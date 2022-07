Il 7 luglio 1881 usciva Pinocchio | la “bambinata” capolavoro di Carlo Collodi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 7 luglio 2022)è tra i romanzi per ragazzi più conosciuti di sempre. Un successo internazionale, raggiunto sin da subito, che renderà Le avventure diun best seller prima, un long seller poi. L’autore,(pseudonimo diLorenzini), vi si dedicò probabilmente per ovviare ai problemi insorti a seguito di alcuni debiti da gioco: fermamente scettico nei confronti dell’opera – tanto da definirla “una” – avrà indubbiamente modo di ricredersi. La pubblicazione a puntate L’iconico allungarsi del naso per ogni bugia detta (credits: La Repubblica)Con il titolo La storia di un burattino, il 7avveniva la prima pubblicazione sul Giornale per i bambini, diretto dallo scrittore e politico Ferdinando Martini. ...