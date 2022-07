I tre brani contestati di Michael Jackson rimossi da Spotify e Youtube

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 7 luglio 2022) Tre canzoni disono state rimosse dai servizi di streaming: sono scomparse da, Apple Music,e altre piattaforme. Si tratta di Keep Your Head Up, Monster e Breaking News:usciti per la prima volta dopo la morte del cantante, nello specifico, nella tracklist di “”, primo album postumo contenente dieci inediti, pubblicato da Sony Music nel 2010. LEGGI ANCHE >sta rivedendo la sua strategia relativa ai concerti dal vivodatre canzoni diCi sono sempre stati numerosi dubbi circa l’autenticità della parte cantata. Le incertezze ruotano attorno alla voce udibile in quelle tracce che sono state ...