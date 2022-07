I Friedkin vogliono lo stadio a Pietralata e c'è il primo semaforo verde dal comune (Di giovedì 7 luglio 2022) I Friedkin vogliono uno stadio di proprietà nel futuro della Roma e hanno scelto l'area di Pietralata dopo aver deciso di abbandonare definitivamente mesi fa il progetto di Tor di Valle portato avanti dalla precedente proprietà. Dopo le numerose indiscrezioni dei mesi scorsi sulla scelta dell'area, adesso è arrivata la conferma ufficiale da parte del club giallorosso che la zona individuata per costruire l'impianto è quella di Pietralata. "All'esito di una serie di riunioni congiunte tra gli uffici dell'amministrazione capitolina e i tecnici di AS Roma Spa tenutesi negli scorsi mesi, Roma Capitale prende atto positivamente della volontà da parte della società giallorossa di presentare nelle prossime settimane al Campidoglio uno studio di fattibilità per la realizzazione di uno stadio ... Leggi su iltempo (Di giovedì 7 luglio 2022) Iunodi proprietà nel futuro della Roma e hanno scelto l'area didopo aver deciso di abbandonare definitivamente mesi fa il progetto di Tor di Valle portato avanti dalla precedente proprietà. Dopo le numerose indiscrezioni dei mesi scorsi sulla scelta dell'area, adesso è arrivata la conferma ufficiale da parte del club giallorosso che la zona individuata per costruire l'impianto è quella di. "All'esito di una serie di riunioni congiunte tra gli uffici dell'amministrazione capitolina e i tecnici di AS Roma Spa tenutesi negli scorsi mesi, Roma Capitale prende atto positivamente della volontà da parte della società giallorossa di presentare nelle prossime settimane al Campidoglio uno studio di fattibilità per la realizzazione di uno...

