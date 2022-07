God of War | Ragnarok | finalmente abbiamo una data di uscita! – VIDEO

(Di giovedì 7 luglio 2022) Come un fulmine a ciel sereno, si è tornato a parlare di una delle esclusive più attese nel ricco panorama di Sony PlayStation. God of Warha,, unadi uscita ufficiale, confermata dal trailer pubblicato dalla stessa azienda nipponica. God of War: habemusdi– 7722 www.computermagazine.itKratos è pronto a tornare, e lo farà, come anticipato a più riprese dagli sviluppatori, già quest’anno. Uscirà, come previsto, entro la fine del 2022 il secondo capitolo del reboot di God of War, tra le saghe più apprezzate dagli utenti PlayStation e non solo. Si chiamerà God of War:e sarà la diretta conseguenza delle avventure vissute nel 2018, quando i Santa Monica Studios gettarono le basi per il reboot di una saga leggendaria ...

Dopo il recente annuncio della data di uscita diofRagnarok , i fan del marchio PlayStation sono certamente più tranquilli, soprattutto per la conferma che il gioco arriverà prima della fine dell'anno. Dopo una comunicazione di tale ...Sony e Santa Monica Studio hanno rivelato la data d'uscita diof: Ragnarok , il 9 novembre 2022, annunciando anche che l'apertura dei preorder avverrà il 15 luglio alle ore 10:00 italiane. Come al solito il gioco viene proposto in più edizioni, ben ...