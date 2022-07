“Finiti i soldi” | calciomercato | che bordata all’Inter da parte del rossonero

(Di giovedì 7 luglio 2022) In occasione di un evento pubblico l’attaccante parla dell’Inter, svelando un retroscena rimasto nascosto negli ultimi anni. Il suo contributo è stato altalenante ma sempre decisivo per il Milan e Olivier Giroud racconta i segreti della sua carriera nel libro “Crederci, sempre. Perché ho fiducia nella vita, in Dio, in me stesso e nel destino”. La Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

TuttoMercatoWeb : Milan, Giroud rivela: 'L'Inter mi voleva, ma poi mi hanno detto che erano finiti i soldi' - Den96109848 : RT @TuttoMercatoWeb: Milan, Giroud rivela: 'L'Inter mi voleva, ma poi mi hanno detto che erano finiti i soldi' - Angelredblack1 : RT @TuttoMercatoWeb: Milan, Giroud rivela: 'L'Inter mi voleva, ma poi mi hanno detto che erano finiti i soldi' - princeebako_cfc : RT @TuttoMercatoWeb: Milan, Giroud rivela: 'L'Inter mi voleva, ma poi mi hanno detto che erano finiti i soldi' - StefanoSte66 : RT @TuttoMercatoWeb: Milan, Giroud rivela: 'L'Inter mi voleva, ma poi mi hanno detto che erano finiti i soldi' -

Si occupava di gestire la cassa dove confluivano idelle estorsioni e del traffico di ... Nelle note informative degli investigatori sonoanche gli incontri fra Sandro Capizzi, boss tornato ......detto di non sottoporsi al tampone per non rischiare di dover chiudere e non avere quindi i... Dietro le sbarre sonoValerio Garofalo e il suo aiutante Maurizio Cortellini, conosciuto come "...Sesso, casse di pesce, vini pregiati e anche soldi in cambio di un posto di lavoro, favori o per comprare voti: è quanto emerge dall'inchiesta della procura di Lecce che ha portato agli arresti domici ...Sesso, aragoste, vini pregiati e anche soldi in cambio di un posto di lavoro, favori o per comprare voti. Sono alcune delle contestazioni avanzate dalla procura di Lecce nell’ordinanza notificata a 11 ...